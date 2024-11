Lavoro a breve termine senza stress: Workings cambia il mercato

Roma, 13 nov. - A poche settimane di distanza dal suo debutto sul mercato, Workings, la piattaforma italiana innovativa per il lavoro a breve termine, ha già conquistato il favore di lavoratori e aziende, registrando risultati entusiasmanti e una crescita rapida. La startup, fondata da Simone Cieno, Giacomo Del Gobbo e Riccardo Ferrantin, ha rivoluzionato il modo di connettere lavoratori e imprese, rispondendo in modo puntuale e sicuro alle esigenze di entrambi.

Workings si distingue per la sua capacità di facilitare l'accesso a lavori temporanei e spot con pochi clic, mettendo a disposizione un'ampia gamma di opportunità in settori come eventi, ristorazione, delivery e molti altri. La piattaforma, completamente digitale e regolamentata, garantisce trasparenza nei pagamenti, contratti chiari e un'esperienza semplice sia per chi cerca lavoro sia per chi assume. In un contesto in cui la flessibilità lavorativa è diventata un requisito essenziale, Workings ha saputo cogliere questa tendenza offrendo una soluzione che coniuga velocità, sicurezza e affidabilità.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'accoglienza che Workings ha ricevuto in questi primi giorni," afferma Simone Cieno, co-fondatore della startup. "Il nostro obiettivo era risolvere le problematiche legate alla precarietà e all'incertezza nel mondo del lavoro temporaneo, e siamo felici di vedere che aziende e lavoratori apprezzano la nostra piattaforma per la sua facilità d'uso e trasparenza."

La chiave del successo di Workings risiede nella sua capacità di rispondere alle principali sfide del lavoro temporaneo. La piattaforma permette ai lavoratori di accedere a opportunità lavorative immediate, sicure e regolamentate, eliminando rischi come i ritardi nei pagamenti e i contratti non rispettati. Per le aziende, Workings rappresenta uno strumento ideale per trovare rapidamente personale qualificato, ottimizzando i processi di assunzione senza complicazioni burocratiche. Giacomo Del Gobbo, co-fondatore, sottolinea: "Abbiamo voluto creare un ecosistema che mettesse il lavoratore al centro, offrendo opportunità concrete e trasparenti. Il feedback ricevuto finora ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Le aziende, dal canto loro, apprezzano la semplicità con cui possono reperire personale qualificato e il fatto che ogni assunzione sia gestita in modo legale e sicuro."

A poche settimana dal lancio, Workings ha già visto centinaia di lavoratori registrarsi e accedere a opportunità in tempo reale, mentre decine di aziende hanno trovato soluzioni efficienti per i loro incarichi a breve termine. La piattaforma, disponibile tramite app, offre un'interfaccia intuitiva che guida utenti e datori di lavoro in tutte le fasi del processo, dal matching iniziale alla firma del contratto, fino al pagamento, che avviene in modo puntuale e automatico.

Workings si prepara ora ad ampliare ulteriormente la propria rete, puntando a consolidare la sua posizione come piattaforma leader nel settore del lavoro temporaneo in Italia, con l'obiettivo di espandersi anche a livello internazionale. Scarica l'app Workings e scopri la rivoluzione del lavoro temporaneo.