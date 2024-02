Laureti (Pd): uno dei problemi principali è reddito degli agricoltori

Roma, 16 feb. (askanews) - "Da quando gli agricoltori sono scesi in piazza abbiamo sentito di tutto, alla ricerca di un nemico al giorno, oggi l'Europa, domani il Green Deal, noi crediamo che uno dei problemi principali sia il reddito degli agricoltori, quanto spende per produrre e quanto guadagna nella vendita di quella produzione, e non dimentichiamo che quel costo è aumentato dopo la guerra in Ucraina e l'aumento dei costi".

Lo ha detto Camilla Laureti, europarlamentare e responsabile politiche agricole nella segreteria nazionale del Pd, rispondendo a una domanda sulle proteste degli agricoltori.

"C'è poi che il 64% degli italiani ha circa 5 ettari di terreno in aziende agricole coltivabile e la Politica agricola comune - 380 miliardi di euro fino al 2027 - deve arrivare fino alla più piccola delle aziende e deve essere semplificata; poi cè il ricambio generazionale di genere: siamo l'ultimo Paese per aziende agricole condotte da under 35 e il primo per aziende agricole condotte da over 65, dobbiamo agire con agevolazioni e contributi per aiutare l'ingresso dei giovani in agricoltura".