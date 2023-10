Laura Pausini mette al centro l'amore e il diritto all'individualità

Milano, 28 ott. (askanews) - Laura Pausini mette al centro l'amore, le persone e le anime, nel suo nuovo album che arriva a distanza di 5 anni del precedente, "Anime parallele / Almas paralelas" è un lavoro importante e imponente a cui lei tiene moltissimo e che racconta così.

"'Anime Parallele' è un disco che racconta 16 storie di 16 persone reali che sono anche fotografate nella copertina del mio nuovo disco e che insieme a me camminano su queste strisce pedonali, che condividono le stesse strade ma che hanno anime, pensieri e desideri differenti. Ho voluto mettere al centro di questo disco l'amore e il rispetto, la diversità degli esseri umani e il diritto all'individualità degli esseri umani, concentrandomi per la prima volta nel raccontare storie molto diverse tra loro che quindi non solo nei testi ma anche nelle musiche hanno delle grosse divergenze e anche contraddizioni".

Un progetto nato e maturato durante il periodo del covid che come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella ha cambiato il mondo in peggio.

"Penso proprio le stesse parole del nostro Presidente, per questo è nato "Anime Parallele", dopo il covid ho sentito un allontanamento tra gli esseri umani. Il covid ci ha messi davanti a una realtà che ci ha resi tutti uguali e per la prima volta ci siamo sentiti uniti per lo stesso obiettivo, ma quando ci hanno lasciati liberi di uscire ho sentito un odio più forte, ogni giorno si parla di violenza, guerra, bullismo e questo mi preoccupa molto, per questo il disco è dedicato soprattutto all'amore".

Autentica e diretta, sempre fedele a se stessa e ai sui valori anche se negli anni, ormai sono 30 di carriera, Laura è cresciuta e ha imparato a essere meno impulsiva. Il cuore di tutto però sono i suoi affetti e soprattutto quello per i suoi fan.

"Gli stimoli in realtà me li dà il pubblico stesso, la risposta che ricevi esce un nuovo disco e quando sei in concerto ti porta a sentire una adrenalina che vuoi ripagare di tutta quella botta di emozioni enormi che ti hanno regalato, quindi sei di nuovo al lavoro che poi è la passione che ho per la musica e scrivi e canti, pensi".

Dopo le speciali anteprime di Piazza San Marco e Plaza de Espana dello scorso luglio, il tour di Laura prenderà il via in Italia a dicembre per poi esibirsi nelle arene più prestigiose d'Europa, America Latina e Stati Uniti.