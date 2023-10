L'attacco a sorpresa di Hamas. Israele: siamo in guerra

Milano, 7 ott. (askanews) - Alle prime luci dell'alba è iniziato l'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Circa 5mila razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Ma i combattenti del gruppo palestinese sono anche entrati via terra raggiungendo le città al confine seminando il terrore. Una offensiva senza precedenti che ha colto impreparato l'esercito israeliano. Il sistema di difesa Dome ha intercettato la maggior parte dei razzi, ma non sono mancati i danni, alcuni missili hanno anche raggiunto Tel Aviv.

Le sirene d'allarme hanno suonato in tutto il paese e dopo poche ore è arrivata la risposta di Israele. Prima le dichiarazioni del ministro della Difesa Gallant ("Hamas ha fatto un grave errore, vinceremo questa guerra") e poi del premier Netanyahu: "Cittadini di Israele, siamo in guerra. E vinceremo. Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto prima", ha deetto il premier.

Poi è arrivata la risposta sul campo con i raid sulla Striscia. Un portavoce del servizio di emergenza sanitaria israeliano ha riferito di almeno 22 morti e oltre 70 feriti gravi dall'inizio dell'attacco lanciato da Hamas in Israele.

Il gruppo palestinese ha pubblicato video che mostrano la cattura di diversi soldati e il sequestro di alcuni mezzi militari israeliani. Alla frontiera con Gaza sono ancora in corso scontri fra combattenti palestinesi e soldati israeliani.