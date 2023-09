L'arrivo di Kim Jong-un in Russia, scende sorridente dal treno

Roma, 12 set. (askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è sceso sorridente dal suo treno blindato alla stazione di Khasan, nell'est della Russia, non lontano dal confine con la Corea del Nord, dove è stato accolto dal ministro russo per le Risorse naturali e l'Ecologia, Aleksander Kozlov, in vista dell'incontro con il presidente Vladimir Putin.

Gli Stati Uniti hanno messo in guardia che dietro la visita, un raro viaggio all'estero per Kim, potrebbe esserci un accordo per la vendita di armi a sostegno dell'aggressione russa in Ucraina.

Secondo un portavoce del Cremlino, Putin e Kim si incontreranno in una località, che ancora non è stata resa nota, nell'est della Russia, alla fine di questa settimana.