L'arrivo del governo Bayrou per il primo consiglio ministri francese

Parigi, 3 gen. (askanews) - Immagini dell'arrivo del governo Bayrou all'Eliseo per il primo consiglio dei ministri francese. È il primo Consiglio dei ministri di François Bayrou e il primo del 2025 per Emmanuel Macron: il presidente riunisce venerdì all'Eliseo il nuovo governo del suo alleato centrista, nominato dopo la censura del suo predecessore rimasto solo tre mesi in carica.

"Riconciliazione, azione, stabilità" sono le parole d'ordine scelte dal nuovo primo ministro François Bayrou, che vorrebbe durare nel suo incarico più di Michel Barnier, anche se come lui è privo della maggioranza all'Assemblea nazionale.