L'appello di Vaia: vaccinare i fragili, è la nostra priorità

Roma, 9 nov. (askanews) - Dalla fine del 2023 nelle farmacie del Lazio saranno ampliate le possibilità di accesso ai vaccini per tutta la popolazione adulta. E' quanto emerso a Roma in occasione del convegno "La vaccinazione in farmacia", promosso da Federfarma Lazio in collaborazione con We Inform e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, incontro a cui ha partecipato tra gli altri Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Nel corso dell'evento è arrivato l'impegno del Consiglio Regionale del Lazio e del presidente Antonio Aurigemma per una rapida attivazione del progetto.

"I dati di questi giorni sono molto confortanti ma ci dicono che dobbiamo occuparci dei fragili, occuparcene di più. Il tema della vaccinazione per i fragili è alla nostra attenzione. Serve una maggiore attenzione", ha sottolineato Vaia.