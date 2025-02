L'appello dei doppiatori italiani contro l'AI: ci ruba le voci

Milano, 27 feb. (askanews) - Anad, l'associazione nazionale attori doppiatori, ha lanciato l'appello "Difendiamo l'Intelligenza Artistica" per denunciare i rischi e i pericoli legati all'Intelligenza Artificiale e al machine learning nel mondo del cinema, della televisione, e non solo.

"Chiediamo maggiore attenzione da parte del Governo, delle Istituzioni competenti e dell'Unione Europea per tutelare i lavori artistici - riferisce Daniele Giuliani, Presidente Anad. Il doppiaggio è una professione artistica ed è in pericolo, come sono in pericolo le nostre emozioni, che rischiano di sparire se a generarle è un software anziché un attore in carne ed ossa. Abbiamo urgenza di misure concrete per salvaguardare una professione riconosciuta come eccellenza artistica e culturale del nostro Paese".

Per diffondere questo messaggio è stato realizzato un video in cui sei doppiatrici e sei doppiatori prestano il proprio volto e la voce (nota) per dire no ad un mondo in cui le espressioni artistiche saranno soppiantate da quelle create con un algoritmo.

L'associazione precisa che "gli strumenti offerti dalle tecnologie possono essere utili nel doppiaggio se vengono utilizzati a supporto del lavoro degli attori, diventano invece un rischio quando si sostituiscono al lavoro artistico". "L'Intelligenza Artificiale generativa è uno strumento in grado di creare nuovi contenuti e idee e, se utilizzata nel doppiaggio, permette di riprodurre la voce di un attore in qualsiasi lingua e mantenere una corrispondenza quasi perfetta con quella originale, con una forte riduzione dei costi e dei tempi di lavorazione, ma a discapito dell'emotività e dell'unicità che solo il linguaggio umano può avere".

Hanno preso parte al video: Rossa Caputo (voce di 'Charlie' la principessa dell'Inferno, protagonista della serie animata Hazbin Hotel e dell'attrice Florence Pugh); Laura Boccanera (voce ufficiale di Jodie Foster, e doppiatrice del personaggio di Harry Potter 'Bellatrix Lestrange'); Melina Martello (voce di attrici quali Diane Keaton, Catherine Deneuve e del personaggio 'Duchessa' ne Gli Aristogatti); Veronica Puccio (doppiatrice di Dakota Johnson e voce di 'Disgusto' in Inside Out, è 'Starlight' nella serie The Boys); Laura Romano (voce delle attrici Sophia Vergara e Viola Davis); Chiara Fabiano (voce dell'attrice Jenna Ortega e di Millie Bobby Brown che interpreta 'Undici' in Stranger Things); Luca Ward (voce di attori quali Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, Russell Crowe, Keanu Reeves); Gabriele Patriarca (voce del personaggio 'Neville Paciock' della saga di Harry Potter e di 'Adamo' in Hazbin Hotel); Riccardo Suarez (doppiatore dei personaggi 'Angel Dust', uno dei protagonisti di Hazbin Hotel e 'Steven Universe' della serie omonima); Flavio Aquilone (voce di 'Draco Malfoy' in Harry Potter, di Zac Efron e di Light Yagami); Daniele Giuliani (voce di 'Paura' in Inside Oute di 'Jon Snow' ne Il Trono di Spade); e infine Rodolfo Bianchi (voce di Gerard Depardieu, Michael Douglas e dell''Ispettore Zenigata' in Lupin).