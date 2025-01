Lammy: "Trump ha ragione su spesa Difesa Ue, Regno Unito verso 2,5%"

Roma, 9 gen. (askanews) - "Per essere presi sul serio dai nostri avversari e alleati, dobbiamo mettere in pratica ciò che diciamo. Ciò inizia affrontando i fatti. Donald Trump e JD Vance hanno semplicemente ragione quando dicono che l'Europa deve fare di più per difendere il proprio continente. È miopia fingere il contrario, con la Russia in marcia. Quindi questo governo traccerà un percorso chiaro per raggiungere il 2,5% del nostro Pil per la difesa". A dirlo è il ministro degli Esteri britannico David Lammy, in un discorso tenuto a Londra. La Gran Bretagna è un alleato "speciale" degli Stati Uniti sulle questioni di Difesa e sicurezza nazionale, e Londra è sempre stata strettamente allineata con Washington anche in seno alla Nato. Nei giorni scorsi il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump aveva insistito che pretenderà dagli alleati europei un aumento della spesa per la difesa, affermando che dovrebbe essere del 5% del pil, una soglia finora mai considerata da nessun paese. Gli Stati Uniti stessi attualmente spendono una cifra intorno al 3,45% del loro pil per la difesa.