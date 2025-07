L'Acropoli di Atene parzialmente chiusa per l'ondata di calore

Atene, 8 lug. (askanews) - Il principale monumento archeologico greco, l'Acropoli di Atene, è stato parzialmente chiuso martedì nell'ambito delle misure di emergenza per proteggere visitatori e lavoratori in tutto il paese durante un'ondata di caldo di quattro giorni. I turisti sono costretti a lasciare l'Acropoli di Atene. Il Ministero della Cultura greco ha dichiarato che il sito di fama mondiale rimarrà chiuso fino alle 17:00 (14:00 GMT) "per la sicurezza di lavoratori e visitatori, a causa delle alte temperature" e dunque i turisti sono obbligati a uscire.