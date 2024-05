La svolta country blues di Enrico Nigiotti e nuovi progetti

Milano, 17 mag. (askanews) - Un tour nei principali club italiani e un nuovo singolo "Occhi grandi", Enrico Nigiotti riparte da qui per nuove musicalità e nuove sfide.

"Allora, il tour, questo mini tour, in realtà mini tour no, perché è stato un tour vero e proprio, è stata la voglia di chiudere un cerchio. Finisco il 24 maggio a Firenze, e il 28 sono già in studio e comincio a scrivere e registrare un album nuovo che per me deve essere il più importante della vita. E quindi ho deciso di chiudere un po' il cerchio e di fare questa tournée completamente acustica nei club. Io ho sempre fatto i live nei teatri, quindi sono sempre stato abituato a cantare in piedi davanti alla gente a sedere, invece adesso è diverso, è che la gente ha in piedi che vede me a sedere, portarle in acustico significa suonarle come sono nate, nude".

Nel suo moderno stile cantautorale, Enrico Nigiotti firma un'altra power ballad, con una svolta stilistica.

"Occhi Grandi è il primo pezzo con un respiro country che faccio e quindi un pezzo che è molto vicino alla musica che ascolto con cui sono cresciuto e che ascolto che è il blues il country. è un pezzo che è una canzone tra virgolette diciamo d'amore che sembra un po' banale ma in realtà sono semplicemente le canzoni migliori e è una canzone che si può cantare sia per urlare appunto il proprio amore e sia per urlarlo in maniera diversa cioè per lanciarlo via più lontani quindi diciamo è polivalente si può cantare incazzati o innamorati è un brano adatto a tutto".