La suocera del premier scozzese da Gaza: "Dov'è l'umanità?"

Roma, 13 ott. (askanews) - "Dov'è l'umanità?" Lo chiede in un video da Gaza l'ex infermiera scozzese Elizabeth El-Nakla, di origini palestinesi e residente nella Striscia. El-Nakla è la suocera di Humza Yousef, il premier scozzese, che ha condiviso il video su X scrivendo "Questa è Elizabeth El-Nakla. Mia suocera. Una infermiera in pensione di Dundee in Scozia. Come la grande maggioranza della popolazione di Gaza, non ha nulla a che fare con Hamas. Le è stato detto di lasciare Gaza ma, come il resto della popolazione, è intrappolata e non sa dove andare". Yousef ha anche lanciato un appello per la fine dei bombardamenti su Gaza mentre sua moglie Nadia El-Nakla ha parlato della sua sofferenza per il dramma che colpisce anche i genitori, e il timore che possano morire o finire in un campo profughi.

"Questo sarà il mio ultimo video. Tutti a Gaza si spostano dove siamo noi (nel sud). Un milione di persone in arrivo senza cibo né acqua e ancora li bombardano mentre partono, dove li metteremo? Ma il mio primo pensiero è per tutti quelli che sono in ospedale e non possono essere evacuati. Dov'è l'umanità? Dov'è il cuore della gente del mondo se si lascia che succeda una cosa come questa in questa epoca? Che Dio ci aiuti. Addio" dice Elizabeth El-Nakla nel video.