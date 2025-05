La stanza in cui viveva Leone XIV con gli agostiniani in Perù

Trujillo, 9 mag. (askanews) - Nelle immagini gli interni della vecchia residenza di Papa Leone XIV a Trujillo, in Perù, dove ha vissuto per diversi anni mentre prestava servizio come missionario agostiniano. Nelle immagini anche la gioia dei parrocchiani di fronte al momento dell'elezione.

Durante questo periodo, il pontefice, nato negli Stati Uniti, è stato aggregato al Convento agostiniano di San Tommaso di Villanueva, un centro chiave dell'Ordine agostiniano nel paese. Leone XIV è arrivato per la prima volta in Perù come missionario quasi quattro decenni fa, diventando poi vescovo della diocesi di Chiclayo, nel nord-ovest del paese, e ottenendo la cittadinanza peruviana nel 2015.