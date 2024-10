La sonda Europa Clipper in viaggio verso una luna di Giove

Milano, 14 ott. (askanews) - Europa Clipper è decollata dal Kennedy Space Center degli Stati Uniti. La sonda della NASA è diretta verso una luna ghiacciata di Giove con la missione di scoprire se contiene gli ingredienti per sostenere la vita. Il decollo è avvenuto con il potente razzo Falcon Heavy della SpaceX. La sonda, che viaggerà per quasi 3 miliardi di chilometri, è destinata a raggiungere Europa, una delle tante lune di Giove, tra cinque anni e mezzo. Effettuerà poi decine di passaggi ravvicinati a Europa per raccogliere dati sulle caratteristiche della sua superficie gelata e dell'oceano che si nasconde al di sotto, utili per capire se effettivamente Europa possa ospitare la vita.