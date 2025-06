La Russia: riconsegnati all'Ucraina 1.248 corpi di soldati caduti

Roma, 16 giu. (askanews) - Nelle immagini fornite dai media statali russi, si vedono camion carichi di sacchi bianchi per cadaveri che vengono spostati da personale con tute protettive. Il video è stato rilasciato da Mosca mentre l'Ucraina ha fatto sapere di aver ricevuto 1.245 corpi dalla Russia come parte di un accordo raggiunto nei recenti colloqui di Istanbul.

Le due parti nell'incontro di inizio giugno non sono arrivate a un'intesa per una tregua ma hanno concordato la liberazione di più di 1.000 prigionieri di guerra e la restituzione dei corpi dei soldati uccisi nel conflitto. La Russia, ha annunciato il ministero della Difesa russo, "è pronta in questa fase a consegnare altri 2.239 corpi di militari ucraini alla parte ucraina". Mosca ha ricevuto in cambio i corpi di 51 militari russi, ha reso noto il dicastero.