La Russa in Tunisia vede presidente Saied: "Nostra amicizia crescerà"

Roma, 17 gen. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in visita in Tunisia, ha incontrato a Cartagine, alle porte di Tunisi, il presidente tunisino Kais Saied.

"Ho potuto rappresentare al presidente della Tunisia - ha detto La Russa in una breve dichiarazione alla stampa - l'amicizia del popolo italiano e il saluto dei senatori della Repubblica italiana. Sono orgoglioso di poter testimoniare che i rapporti di amicizia tra i nostri popoli, e non solo di amicizia ma anche rapporti economici, la lotta contro i trafficanti di uomini, la possibilità di far crescere il piano Mattei, sono molto orgoglioso di poter affermare che mi sono rafforzato in questo colloquio nel convincimento che cresceranno e continueranno nella stessa comune direzione".

Infine, "ho ringraziato per l'accoglienza che spero di ricambiare a Roma quando sarà possibile", ha aggiunto La Russa