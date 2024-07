La Russa: a destra c'è più voglia di confronto che in altre aree

Roma, 4 lug. (askanews) - "Altero (Matteoli, Ndr) del confronto ha sempre fatto una bandiera e quello che non capiscono i nostri avversari politici è che a destra la voglia del confronto politico, sin dall'immediato dopoguerra, c'è stata più che in ogni altra area politica". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa nel suo intervento di ieri alla presentazione della pubblicazione della associazione Altero Matteoli "Dalla fondazione all'associazione: una scelta di continuità".

"Il nostro desiderio - ha proseguito La Russa - è stato quello di poter esprimere le nostre idee, confrontare le nostre idee, vedere se nel confronto avevano ragione loro o c'erano ragioni anche in quello che dicevamo noi. E se ci pensate, e quella pubblicazione ne è la prova, a sinistra invece la linea costante è stata esattamente l'opposto: quello di non confrontarsi, quello di un giudizio pregiudiziale, quello di trovare ogni scorciatoia per evitare il confronto delle idee che è il sale della democrazia".