La Roma esonera Daniele De Rossi dopo quattro giornate di campionato

Roma, 18 set. (askanews) - Un fulmine a ciel sereno in casa Roma. La società giallorossa ha comunicato di aver sollevato Daniele De Rossi dall'incarico di allenatore della prima squadra.

"La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio - è scritto in un comunicato della società - A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

De Rossi era stato nominato allenatore della Roma, con un contratto sino a fine stagione, il 16 gennaio del 2024 per sostituire José Mourinho. L'unico nome, quello di DDR, in grado di placare la piazza dopo l'esonero del tecnico portoghese. Ma poi si era guadagnato la conferma con buoni risultati in Europa, con una semifinale di Europa League, dopo aver fatto fuori il Milan nei quarti, e un sesto posto in serie A.

Nel giugno del 2024, il rinnovo ufficiale del proprio contratto con il club giallorosso a nuove condizioni fino al 30 giugno 2027. L'esonero arriva dopo un avvio di campionato deludente, con tre pareggi e una sconfitta, a fronte di investimenti importanti nel mercato estivo.