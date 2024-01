La regina Camilla fa visita a re Carlo III in ospedale

Londra, 26 gen. (askanews) - La regina Camilla ha lasciato la London Clinic, l'ospedale di Londra dove ha fatto visita al marito, il re Carlo III, che è stato ricoverato per un intervento chirurgico programmato. La regina ha sorriso ai giornalisti mentre saliva in macchina.

Re Carlo III è stato ricoverato, una settimana dopo l'annuncio di Buckingham Palace, che il monarca britannico sarebbe stato curato per un ingrossamento della prostata.

"Il re è stato ricoverato questa mattina in un ospedale di Londra per cure programmate", ha aggiunto il palazzo, ringraziando "tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana". Nella stessa struttura è ricoverata la principessa del Galles Kate Middleton per un intervento all'addome di cui non si conoscono i dettagli.