La protesta dei trattori in Polonia, bloccato il centro di Poznan

Roma, 9 feb. (askanews) - Centinaia di trattori manifestano anche in Polonia, nel centro di Poznan, in Polonia, per protestare contro le misure dell'Ue per il settore.

Gli agricoltori polacchi stanno bloccando le strade e inscenando proteste ai posti di blocco al confine con l'Ucraina, creando forti disagi al traffico; tra le altre cose, contestano le importazioni di prodotti agricoli a basso prezzo da Kiev.

La Polonia è stata tra i più strenui sostenitori dell'Ucraina durante i quasi due anni di invasione da parte della Russia, ma le frizioni economiche hanno inasprito i legami tra gli alleati. Gli agricoltori polacchi sostengono che l'apertura del mercato dell'Unione Europea ai prodotti agricoli ucraini abbia fatto crollare i prezzi e causato una concorrenza sleale.