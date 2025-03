Belgrado, 15 mar. (askanews) - Migliaia di manifestanti, guidati dagli studenti, sono arrivati davanti al Parlamento serbo per partecipare a una mega manifestazione contro la corruzione. Le proteste continuano nel Paese dopo il tragico incidente del primo novembre 2024 alla stazione di Novi Sad, quando 15 persone sono decedute per il crollo di una tettoia in cemento appena ristrutturata.