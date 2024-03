La programmazione 2024 di Platea è FARE COLLETTIVO

Lodi, 25 mar. (askanews) - Sabato 23 marzo con la presentazione al pubblico dell'installazione Yours Mine del collettivo RM nella vetrina di Corso Umberto I 46, Platea Palazzo Galeano ha aperto la programmazione di FARE COLLETTIVO il nuovo progetto annuale per il 2024 concepito come una serie di episodi espositivi dedicati a un collettivo di artisti e affiancati da una pubblicazione, Iperromantico, la prima edita dall'associazione culturale.

Ne ha parlato ad Askanews Carlo Orsini, il direttore artistico di Platea Palazzo Galeano.

Partendo dall'attività di Documenta15 curata dai ruangrupa, Platea si è domandata quali siano le ragioni che spingono gli artisti a formare dei collettivi, quali le necessita nel creare spazio di cooperazione e condivisione, quali scenari alternativi possono scaturire da una pratica artistica collettiva in seno a una societa che tende all'individualismo e alla competitivita . La selezione dei collettivi invitati a prendere parte a FARE COLLETTIVO e la definizione teorica del progetto stesso sono stati curati da Giulia Menegale.

Attraverso un ciclo di quattro mostre da marzo a dicembre 2024, con opere realizzate ad hoc dai quattro collettivi RM, MRZB, Extragarbo e Hardchitepture e la pubblicazione realizzata dal quinti collettivo i Palazzo Bronzo, un calendario di appuntamenti di approfondimento e attivita educative per le scuole, Platea si propone come luogo di ricerca.

Il progetto editoriale Iperromantico dei Palazzo Bronzo si interroga sui processi e sulle dinamiche collettive. La pubblicazione accompagnera le quattro mostre e le arricchira con materiali d'archivio, interviste, testi curatoriali e remix, includendo gli interventi testuali di Carlo Antonelli, Anna Daneri, Jacopo Galimberti, Martina Montagna e Carlo Orsini.

Al progetto editoriale è collegata l'attività a Platea Projects in Via Maddalena 3, che ospitera per tutta la durata di FARE COLLETTIVO una struttura installativa, esplorabile, conviviale e in crescita, che si riconfigurera nell'arco temporale delle quattro mostre del progetto. L'installazione e ispirata al Brain presentato in occasione di dOCUMENTA13, diretta da Carolyn Christov-Bakargjev nel 2014.

Il progetto Platea Palazzo Galeano e realizzato anche grazie al supporto del main partner Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa e ai partner tecnici Solux Led Lighting Technology e Verspieren Broker di Assicurazione.