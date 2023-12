La potenza esplosiva di Marcella Bella nell'album Etnea

Milano, 1 dic. (askanews) - Forte e passionale, Marcella Bella torna sulle scene musicali con l'album Etnea e per la prima volta è autrice delle sue canzoni, che incarnano la sua evoluzione artistica e il desiderio di condividere la propria voce interiore. "Viene fuori molto della mia anima e di quello che ho dentro perchè in ogni brano c'è qualcosa di mio".

L'album "Etnea" cattura i contrasti che definiscono l'artista protagonista da 50 anni della scena musicale italiana. "Ho voluto raccontare me stessa, le passioni che provo, la gelosia. Tante cose superfemminili, tutte cose che provo".

Un lavoro in cui si sente tutta la forza dell'Etna che riassume la sua personalità: forte e fragile, seducente e riservata. "Ho sempre pensato che nascere sotto questo vulcano non si un caso, sono sempre stata affascinata, lo guardavo con la sua lava rosso e poi di inverno si copriva di bianco e la lava rossa era come una lingua, come se il vulcano ci volesse prendere in giro, ma allo stesso tempo sentivo la sua forza".

Il legame con la sua terra natia affonda le radici anche nel forte rapporto con i fratelli che hanno collaborato a questo lavoro, Rosario, Antonio e Gianni, che ha superato una brutta malattia.

"Lui è riuscito a rialzarsi, insegnandomi che cos'è la dignità nella malattia e tante cose, e credo che noi due in particolare nelle famiglia Bella abbiamo ereditato questa forza che ci trasmette il vulcano".

Un progetto che vuole parlare a diverse generazioni, attraverso la musica e le emozioni.