La Polonia celebra i 25 anni della propria adesione alla Nato

Varsavia, 12 mar. (askanews) - La Polonia ha celebrato i 25 anni dalla propria adesione alla NATO. Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz e il presidente del parlamento Szymon Holownia hanno partecipato a una cerimonia a Varsavia in occasione dell'anniversario. Il giorno prima, il presidente Andrzej Duda ha esortato i membri della NATO ad aumentare la spesa per la difesa al tre per cento del PIL in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Dal canto suo, Kosiniak-Kamysz ha assicurato che Varsavia non invierà truppe in Ucraina come aveva, invece, chiesto il presidente francese Macron. "C'è una posizione unanime del governo, adottata in una risoluzione - ha detto - le truppe polacche non verranno inviate in Ucraina".