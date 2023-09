La nostalgia di Gionnyscandal raccontata in Black Mood 2

Milano, 22 set. (askanews) - Si chiama "Black Mood 2" il nuovo progetto discografico di Gionnyscandal, un album composto di 14 tracce, che è un viaggio introspettivo nella vita del trapper.

"Il cuore di questo album è la nostalgia, l'ho scritto tutto nel cortile di casa mia a differenza degli altri album che ho scritto in studio. Sentivo l'urgenza di fare trasparire questo senso di nostalgia, nella tracklist c'è un fil-rouge che ho cercato di seguire dalla prima all'ultima traccia".

Gionnyscandal, cerca di affrontare tutti i temi dai più profondi e impegnati a quelli più "leggeri" e irriverenti, con sincerità e senza timore, mostrando le proprie fragilità e dando voce anche ai propri demoni interiori.

"A differenza del primo capitolo ha un sound che non è monotematico, non è solo Emo Trap ma c'è un pezzo anni '80 e due pezzi club e uno piano e voce. E' stato scritto in un periodo della mia vita in cui non stavo bene a livello mentale e spero che arrivi a tutte le persone che come me non si sentono bene".

Gionnyscandal parla di amore, morte, perdita e rivincita con una scrittura graffiante.