La musica fa pulsare il mare di Sanremo a bordo di Costa Crociere.

Sanremo, 12 feb. (askanews) - I fuochi d'artificio illuminano Sanremo, alla vigilia dell'inizio del festival della canzone italiana e Costa Crociere è arrivata in riviera con la Music Cruise 2025, la crociera-evento all'insegna della musica e del festival. Rappresenta la proposta innovativa con la quale la compagnia ha scelto di celebrare la manifestazione musicale italiana più importante rinnovando l'impegno degli anni passati.

"L'impegno di Costa con Sanremo è un impegno che va avanti ormai da cinque anni, il quarto anno di fila, con le nostre navi presenti davanti a Sanremo; è un motivo di orgoglio. Far parte di questo Sanremo diffuso portando un palco che è totalmente diverso, iper spettacolare, posizionato addirittura dentro il mare, che è un elemento chiave per Sanremo, ovviamente ci rende particolarmente unici ed integrati allo stesso tempo" ha detto Francesco Muglia

Chief Commercial Officer di Costa Crociere.

Costa Toscana è il palco galleggiante del Festival di Sanremo e dopo il travolgente e spettacolare opening party di domenica, per la finale di sabato ci sarà a bordo l'esibizione dei Planet Funk in collegamento in diretta con il Teatro Ariston.

"La novità quest'anno è che la nave non è qui tutta la settimana ma continua il suo viaggio. C'è nei momenti clou per noi che sono l'apertura e la chiusura, con il collegamento in diretta abbiamo, come gli altri anni, anche per questo collegamento dei talent che renderanno l'atmosfera a bordo della nave speciale e che verrà quindi trasferita dal collegamento in diretta questa è una novità importante perché di fatto per il primo anno il Festival di Sanremo è connesso a un viaggio in crociera" ha raccontato Mario Zanetti Amministratore Delegato di Costa Crociere.

Per Costa un momento importante con tante novità e un futuro roseo.

"Per noi è un momento topico della stagione, si incastra perfettamente in un periodo di attività commerciale molto intensa, c'è già un ottimo volume di prenotazioni per l'estate" ha proseguito Zanetti.

Fiore all'occhiello della nuova offerta Costa le Sea Destinations.

"Sono parte dei nostri nuovi itinerari, che non prevedono più solo destinazioni di terra, ma destinazioni di mare. Quando si naviga è tanto importante un porto dove puoi scendere e fare determinate esperienze quanto dei posti di mare, delle fermate di mare attorno a degli scenari, o meglio in mezzo a degli scenari meravigliosi dove poi avvengono delle esperienze che celebrano quella destinazione" ha concluso Francesco Muglia.

La musica fa pulsare il mare di Sanremo a bordo di Costa Crociere.