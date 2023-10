La musica di Dalla al cinema con "Dallamericaruso" di Veltroni

Milano, 17 ott. (askanews) - A 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986, arriva al cinema il 20-21-22 novembre "Dallamericaruso. Il concerto perduto", il nuovo film diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music.

Dal 20 novembre in digitale e dall'1 dicembre in formato fisico, il concerto sarà disponibile per la prima volta in un album, "Dallamericacaruso - Live AT Village Gate, New York 23/03/1986" (pubblicato e distribuito da Sony Music).

Il docu-film in 4K porta sul grande schermo le riprese integrali del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Dalla, a cura di Ambrogio Lo Giudice, tour producer Pressing Line, andate quasi interamente perdute, ora ritrovate, restaurate e rimasterizzate in Dolby Atmos. Oltre a far rivivere la musica di quella notte a New York, racconta la nascita di "Caruso", brano composto a Sorrento e pubblicato 37 anni fa, il 10 ottobre 1986, tra i più conosciuti e amati non solo della carriera di Dalla, ma dell'intera storia della musica italiana.