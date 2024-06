La moda celebra lo sport a Parigi con una sfilata eccezionale

Parigi, 24 giu. (askanews) - Una performance di Aya Nakamura, un pubblico di celebrità e i più grandi nomi della moda francese, da Jacquemus a Olivier Rousteing, riuniti domenica a Parigi a Place Vend me, per una storica sfilata sul tema dello sport, quasi un mese prima delle Olimpiadi.

"Siamo qui per celebrare le meraviglie della moda francese. Sono molto grata per il sostegno di tutti qui in Francia, del mondo della moda e del sindaco", ha dichiarato all'AFP, pochi minuti prima della sfilata, l'organizzatore dell'evento Anna Wintour.

Sul tappeto blu installato all'uscita del Ritz, in un'atmosfera gioiosa, si sono incontrati prima dell'inizio della sfilata i più grandi nomi della moda, tra cui Simon Porte Jacquemus, John Galliano, Maria Grazia Chiuri. Tra le star, Jared Leto, Diane Kruger, Alexa Chung, Eva Longoria, l'influencer Lena Situations e la cantante Aya Nakamura, attesa per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi.

La sfilata, su iniziativa della rivista di moda, è stato un evento unico, un grande spettacolo multi-artistico.