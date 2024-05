La madre di Falcinelli: per Matteo poteva finire tragicamente

Milano, 6 mag. (askanews) - "Ringrazio il ministro Tajani, apprezzo moltissimo la sua disponibilità". La madre di Matteo Falcinelli ha parlato alla trasmissione tv L'Aria che tira, in onda su La 7: "Apprezzo moltissimo la disponibilità del ministro Tajani di venire a capo di questa storia drammatica che per Matteo poteva essere addirittura tragica. Confido assolutamente nel governo e nelle Istituzioni di ottenere la giustizia per Matteo, non condannando gli Stati Uniti in generale ma i diretti responsabili".