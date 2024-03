La macchina da scrivere originale di Agatha Christie in mostra a Cambridge

Cambridge (Gran Bretagna), 23 mar. (askanews) - La macchina da scrivere originale di Agatha Christie - degli anni Trenta - insieme al testo dattiloscritto e con appunti e correzioni a penna del suo ultimo romanzo dedicato al detective Hercule Poirot, Curtain, famoso per essere stato conservato per decenni nella cassaforte di una banca, sono esposti da oggi nell'ambito di una nuova mostra. Organizzata dalla Cambridge University Library, l'esposizione si intitola "Murder by the Book" e celebra la narrativa poliziesca del XX secolo nel Regno Unito.