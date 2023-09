La grande festa del rugby a Tolosa: fra storia, cibo e palla ovale

Tolosa, 27 set. (askanews) - La grande festa del rugby esplode a Tolosa, cuore dell'Occitania, nel Sud-Ovest della Francia, dove cultura, storia e gastronomia si uniscono alla passione per la palla ovale, non solo in occasione della Coppa del mondo di rugby, che fino al 28 ottobre anima gli stadi francesi compreso quello di Tolosa con ben 5 partite, ma tutto l'anno.

La squadra locale è fra le più antiche e titolate di Francia e l'amore per questo sport attraversa tutta la "Ville Rose", la città rosa, detta così per il particolare colore dei mattoni degli edifici del centro. Una atmosfera amplificata dall'adrenalina per la Coppa del mondo, con 20 squadre da 5 continenti, oltre 600mila stranieri attesi in tutta la Francia. Tantissimi a Tolosa.

"L'atmosfera è molto cool e davvero piacevole qui" dice questo tifoso appena arrivato in città per vedere Georgia-Portogallo. "Tutti sono molto amichevoli, è molto, molto bello", aggiunge un'altra tifosa.

Dal centro storico, fin dentro ai mercati, fra i tavolini del bar, lungo le rive della Garonne, fiume dagli scenografici scorci che attraversa la città, fino allo stadio, i tifosi si godono l'atmosfera.

"Tolosa è fantastica - dicono questi fan arrivati dal Sud del Portogallo - è una città molto sicura dove le emozioni del rugby sono sempre presenti". "Non c'è una città più speciale di Tolosa per il rugby".

E dopo la partita non resta che sorseggiare una birra o meglio ancora un bicchiere di vino prodotto nei dintorni, dai vigneti di Fronton, nell'Haute-Garonne. E immergersi nel terzo tempo, il momento in cui i tifosi di rugby condividono la gioia dello sport, non solo per le vie del centro ma anche nella fan zone sulle rive del fiume: una grande area in cui tifosi e famiglie possono ritrovarsi per vedere le partite sui maxi schermi, mangiare, ammirare il tramonto sul fiume, giocare o ballare nel pieno spirito di sport e divertimento, condivisione e rispetto di tutti che anima il rugby e le città che, come Tolosa, amano questo sport.

