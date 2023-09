Milano, 29 set. (askanews) - Il 28 settembre, la squadra di Medici Senza Frontiere a bordo di Geo Barents ha salvato 61 persone, tra cui 5 minori non accompagnati, che erano in una barca di legno sovraffollata in pericolo nella zona Sar libica. Le immagini del soccorso diffuse dalla ong.