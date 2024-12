La fuga dei curdi da Aleppo in mano ai ribelli sostenuti dalla Turchia

Milano, 3 dic. (askanews) - Un lungo convoglio di auto che trasportano curdi siriani che evacuano la regione di Aleppo. verso aree sicure. In seguito all'assalto da parte di gruppi sostenuti da Ankara che hanno preso il controllo delle città in cui vivevano in tanti si spsotano verso zone controllate dai curdi più a est. L'attacco dei gruppi sostenuti dalla Turchia è avvenuto pochi giorni dopo che il gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e le fazioni alleate hanno lanciato un'offensiva lampo dalla Siria nordoccidentale vicino al confine turco, strappando fasce di territorio al controllo del governo, tra cui la seconda città della Siria, Aleppo.