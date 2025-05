La danza torna protagonista ad "Amici", trionfo del ballerino Daniele

Roma, 20 mag. (askanews) - Ha impressionato il pubblico per le sue incredibili doti atletiche e interpretative, il vincitore assoluto della 24esima edizione di "Amici", il ballerino Daniele. Diciotto anni, compiuti durante il programma, ballerino di modern, è nato ad Aversa e vive a Roma, come insegnante di riferimento ha avuto Alessandra Celentano. Nel suo percorso ha rischiato di uscire dal programma a causa di un infortunio, che lo ha costretto a uno stop, ma con determinazione è arrivato alla finale. Alzando la coppa che lo scorso anno era stata di Sarah Toscano, ha ringraziato la famiglia e ovviamente Maria De Filippi.

"Sono ancora sbalordito e totalmente in bolla, ancora non ci credo, è stato davvero tanto emozionante anche perché comunque per me questa vittoria ha significato tante cose. Prima di tutto l'impegno, e la dizione, che ci ho messo per quanto riguarda questo percorso ma in generale il percorso della mia vita e della mia crescita. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia che mi sempre supportato, mi è sempre stata vicina, che ha fatto tanti sacrifici, per permettermi di realizzare tutti i miei sogni", ha commentato a caldo dopo la vittoria.

"Adesso, e poi in generale, non so cosa succederà, mi auguro che succedano tante cose belle e poi colgo l'occasione che mi è stata offerta con la borsa di studio per New York. Sono molto, molto felice di questa cosa perché era un altro sogno che avevo nel cassetto".

Daniele si è affermato nella categoria Ballo superando il ballerino classico Francesco e la ballerina di danze latino americane Alessia. La danza dunque torna protagonista del talent di Maria De Filippi, l'ultima ad aggiudicarsi la vittoria nella danza era stata Giulia Stabile nel 2021.