Milano, 22 giu. (askanews) - L'immagine originale di Harry Potter: la copertina acquerellata della prima edizione del primo volume della saga, "Harry Potter e la pietra filosofale", sarà messa all'asta mercoledì a New York per circa mezzo milione di euro. La copertina è stata realizzata nel 1997 da Thomas Taylor, allora 23enne. La prima edizione di Harry Potter fu stampata solo in 500 copie.