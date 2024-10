Roma, 15 Ott. - Per tutti è ormai la commercialista dei giovani. La storia di Federica Bellomia inizia nel 2018, quando decide di aprire uno studio tutto suo: "Abbiamo da subito -spiega- attirato una clientela giovane e dinamica, coetanei che avevano bisogno di un professionista capace di comprendere le sfide e le aspirazioni delle nuove generazioni. Una persona competente che parlasse la stessa lingua e li facesse sentire compresi. Ma, si badi bene, non è solo una questione di età anagrafica ma di freschezza di idee e di mentalità innovativa. Talmente innovativa da apprezzare il fatto che usiamo molto i social, da Instagram a Facebook, da LinkedIn a TikTok, con lo scopo di riuscire a raggiungere un pubblico sempre più ampio".

Un aspetto chiave del successo di Bellomia è la capacità di comprendere appieno le esigenze dei suoi clienti e prevenire problemi futuri: "Credo fermamente -sostiene- che l'istruzione dei clienti sia fondamentale e offre loro il giusto materiale educativo, insieme ad un supporto costante per aiutarli a navigare nel mondo complesso delle tasse e delle finanze". Ma non solo. Pensare ai giovani significa anche aiutare i futuri commercialisti in formazione, fornendo loro un supporto durante il praticantato, in modo che il superamento dell'esame di stato possa essere più agevole: "Quello che mi ha spinto a farlo -racconta la Bellomia- è stato ascoltare i loro racconti sulle paure e sulle incertezze del domani. Vorrei che loro non vivessero quello che ho vissuto io, che venissero guidati e indirizzati da chi ha più esperienza e ci è già passato".

Nasce così la Bellomia Advisor Academy, nella quale vengono preparati, in poco tempo, i ragazzi che intendono superare l'esame di abilitazione "Non è il solito corso dispersivo rivolto a più persone conclude la Bellomia- ma è un piano one to one, personalizzato, realizzato apposta per lo studente in base alle sue esigenze, agli obiettivi di impegno e tempo che può dedicare. Il corsista viene seguito individualmente in tutto il percorso dal proprio tutor che gli viene assegnato. La preparazione porta lo studente ad affrontare con serenità mentale questo scoglio spesso insormontabile. I corsi vanno dai 3 ai 6 mesi, salvo adattamenti in base alle necessità della persona".