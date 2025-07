La Columbia University pagherà 200 mln per chiudere scontro con Trump

New York, 24 lug. (askanews) - La Columbia University pagherà 200 milioni di dollari al governo federale per ripristinare la maggior parte dei finanziamenti tagliati dall'amministrazione Trump per l'accusa di aver violato le leggi antidiscriminazione.

"Questo accordo segna un importante passo avanti dopo un periodo di continuo controllo federale e incertezza istituzionale", ha sottolineato in una nota la presidente ad interim dell'università, Claire Shipman. In questo modo sarà ripristinato l'accesso della Columbia a miliardi di dollari in sovvenzioni attuali e future.

Lo scorso marzo l'amministrazione Trump aveva annunciato la cancellazione di 400 milioni di dollari di finanziamenti all'università, accusandola di "inerzia di fronte ai persistenti attacchi verso gli studenti ebrei".

L'accordo è stato annunciato anche dal presidente Donald Trump su Truth che ha spiegato che "la Columbia si è impegnata a mettere fine anche alle sue ridicole politiche DEI (Diversity, Equity and Inclusion), ammettendo studenti esclusivamente in base al merito e proteggendo le libertà civili dei propri studenti nel campus".

"Sebbene la Columbia non ammetta di aver commesso illeciti con questo accordo di risoluzione, i dirigenti dell'istituto hanno ripetutamente riconosciuto che studenti e docenti ebrei hanno vissuto episodi dolorosi e inaccettabili, e che una riforma era ed è necessaria", ha sottolineato l'università.