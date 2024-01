La Cina supera il Giappone, è il primo esportatore di auto al mondo

Roma, 31 gen. (askanews) - Nel 2023 la Cina ha superato il Giappone come maggiore esportatore di auto al mondo (secondo i dati della Japan Automobile Manufacturers Association). Il Giappone ha esportato 4,42 milioni di veicoli nel 2023, secondo i dati JAMA, rispetto ai 4,91 milioni esportati dalla Cina. L'ufficio doganale cinese ha fissato il numero ancora più alto a 5,22 milioni, un enorme aumento su base annua del 57%, di cui un veicolo su tre completamente elettrico.

A differenza delle controparti cinesi, le case automobilistiche giapponesi, inclusa la Toyota - la più grande azienda mondiale per unità vendute - producono enormi volumi di veicoli anche in altri paesi. Nel 2022, la produzione di veicoli in Giappone, escluse le moto, è stata pari a 7,84 milioni di unità, ma la produzione all'estero è stata di quasi 17 milioni di unità.

Invece di modelli completamente elettrici, i produttori giapponesi scommettono da tempo sugli ibridi che combinano alimentazione a batteria e motori a combustione interna, un settore in cui sono stati pionieri. Nel 2022, solo l'1,7% delle auto vendute in Giappone erano elettriche, rispetto a circa il 15% nell'Europa occidentale, al 5,3% negli Stati Uniti e quasi una su cinque in Cina. Ma le aziende giapponesi intendono rafforzare la loro produzione nell'elettrico.