Singapore, 20 feb. (askanews) - Il più grande aereo passeggeri "Made in China" presentato per la prima volta a livello internazionale alla più grande fiera aeronautica dell'Asia in corso a Singapore. Si tratta del C919, con il quale Pechino vorrebbe rivoluzionare il settore dominato da decenni dai grandi costruttori aeronautici Airbus e Boeing, riducendo la sua dipendenza dalle tecnologie straniere.