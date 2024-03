La Cina "condanna fermamente" la strage di civili a Gaza

Pechino, 1 mar. (askanews) - "La Cina è scioccata da questo incidente e lo condanna fermamente. Esprimiamo il nostro dolore per le vittime e la nostra solidarietà per i feriti. La Cina esorta le parti interessate, in particolare Israele, a cessare il fuoco e a porre immediatamente fine ai combattimenti, a proteggere seriamente la sicurezza dei civili, a garantire l'ingresso degli aiuti umanitari e a evitare un disastro umanitario ancora più grave". Lo ha detto Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, commentando le oltre 100 vittime a Gaza uccise secondo Hamas dal fuoco israeliano mentre prendevano degli aiuti umanitari. Israele sostiene invece di aver sparato colpi per disperdere la folla.