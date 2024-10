Milano, 24 ott. (askanews) - Una cena di gala con i leader dei Brics e degli altri paesi partecipanti al summit a Kazan, in Russia. Il padrone di casa Vladimir Putin ha messo insieme in una grande sala leader mondiali quali il presidente cinese Xi Jinping, il presidente bielorisso Lukashenko e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Un modo anche questo per il leader russo di mostrare al mondo che Mosca non è isolata.