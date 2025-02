La balena lo inghiotte e poi lo sputa con tutto il kayak

Punta Arenas (Cile), 14 feb. (askanews) - Inghiottito e subito risputato da una balena con tutto il suo kayak: l'incredibile disavventura del canoista Adrian Simancas è stata documentata in video dal padre Dell, che lo ha subito soccorso rassicurandolo: .

Adrian Simancas stava pagaiando al largo delle coste dell'estremo sud del Cile, di fronte a Punta Arenas, quando una gigantesca megattera è uscita dall'acqua inghiottendo lui e il suo kayak giallo. Pochissimi secondi dopo Simancas, stordito, è risalito in superficie, mentre il dorso della balena emergeva nuovamente dalla superficie dell'acqua grigia e gelida. "Pensavo che mi avesse inghiottito!". ha detto lo sfortunato canoista al padre che lo soccorreva lanciandogli una corda.

L'intero episodio è stato ripreso dalla telecamera del padre ed è diventato rapidamente virale dopo essere stato postato sui social media dallo stesso Dell Simancas.

Secondo gli esperti consultati dai media cileni, il cetaceo non avrebbe mai potuto inghiottire il canoista, poiché le megattere hanno una gola troppo stretta.

"Sembra che il kayak si trovasse proprio nella zona di alimentazione della balena (di krill o piccoli pesci)", ha dichiarato alla France Presse la biologa marina Maria Jose Perez, dell'Università del Cile. Per questo motivo la balena è stata vista "emergere in superficie lateralmente, con la bocca aperta".

"Questi eventi sono molto rari e si sono verificati in presenza di imbarcazioni silenziose, come i kayak", ha dichiarato la biologa, spiegando che probabilmente la balena non ha fatto caso alla piccola imbarcazione, pensando solo al suo "pranzo" marino.