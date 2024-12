La 24enne Stephany Abasali incoronata Miss Venezuela

Roma, 6 dic. (askanews) - La 24enne Stephany Abasali, studentessa di economia, è stata incoronata Miss Venezuela, titolo molto ambito nel Paese del Sudamerica che si vanta di essere una "fabbrica" di reginette di bellezza. Da qui sono uscite infatti sette Miss Universo.

Alta 1,74 metri e con i capelli castani, oltre a essere una modella studia alla Florida International University. Lo scorso anno a vincere era stata Ileana Marquez, prima madre incoronata reginetta.

L'evento si è di recente dovuto reinventare sulla scia delle difficoltà economiche del Paese e di un grave scandalo di sfruttamento sessuale. Per il secondo anno consecutivo si è svolto sulla terrazza di un centro commerciale di Caracas, lontano dal lusso dei grandi palcoscenici del passato.

L'organizzazione inoltre ha optato per progetti sociali guidati dalle reginette, accettando come candidate donne con figli, sposate e divorziate, come parte delle riforme intraprese dal franchising di Miss Universo. Indossando un abito blu scintillante, Abasali, nata a Puerto Ordaz nello Stato minerario di Bolivar, ma che ha rappresentato il vicino Stato di Anzoategui nel concorso, ha detto ai giornalisti che spera di promuovere progetti educativi per "un cambiamento positivo nella società".