Milano, 2 ott. (askanews) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba si è detto oggi "onorato di ospitare la riunione" dei capi della diplomazia dell'Ue a Kiev, in Ucraina. "E' un fatto storico, per la prima volta" il Consiglio Affari Esteri "si riunirà fuori dai confini dell'Unione europea ma dentro i confini futuri dell'Ue. E questo è un chiaro segnale", ha detto Kuleba durante un punto stampa con l'alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell.