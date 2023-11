Korea week, da mostra Lanterne di Loto parte messaggio di pace

Milano, 10 ott. (askanews) - "Lo scopo principale di questa mostra è quello di mostrare al pubblico locale il valore delle lanterne che vengono realizzate in Corea, durante il festival delle Lanterne di Loto. La società globale e tutto il popolo mondiale stanno soffrendo molto a causa delle guerre che stanno accadendo in questo periodo. E la causa di tutte queste guerre, di tutti questi conflitti sta proprio nell'avidità e nella caparbietà che si instaura nei cuori di ognuno di noi. In questa mostra abbiamo uno slogan, un messaggio che vogliamo diffondere nel mondo. E questo messaggio è proprio la pace nei nostri cuori e il mondo di Budda. Quindi, ciò che vogliamo fare è diffondere la pace". È il messaggio di speranza lanciato dal Monaco Hye-Gong, direttore dell'Ufficio Culturale dell'Ordine Buddista Coreano Jogye, presentando la mostra della Lanterne di Loto, nel corso della manifestazione Korea Week 2023, in corso di svolgimento a Roma.

"Desideriamo che tutto il pubblico che viene a visitare la mostra possa, tramite le Lanterne di Loto, tornare verso la via del Bene. La mostra delle Lanterne di Loto non potrà far fermare tutti i conflitti e tutte le guerre che sono in corso adesso. Ma desideriamo profondamente che il significato e il messaggio delle Lanterne di Loto possano risiedere nei cuori delle persone. E che tutte queste persone possano riflettere ancora una volta sul significato di pace", ha aggiunto.