La Kia K4 è una inedita berlina che va a sostituire la Kia Forte negli Stati Uniti e che potrebbe arrivare anche in Europa in versione 5 porte. È lunga 4,70 metri e il suo stile adotta il recente linguaggio stilistico "Opposite United" della Casa coreana, che si distingue per le superfici lineari e gli spigoli accentuati."