Roma, 20 ott. (askanews) - A Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, palestinesi recitano la preghiera del venerdì nel cortile di una scuola dell'UNRWA - l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente - adibita come rifugio nel contesto del conflitto in corso tra Israele e Hamas.