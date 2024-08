Kerry Washington e le nipoti di Harris: "Così si pronuncia Kamala"

Chicago, 23 ago. (askanews) - L'attrice Kerry Washington e le nipoti di Kamala Hrris sul palco della convention democratica in cui è stata ufficializzata la candidatura della vicepresidente per la corsa alla Casa Bianca sono state protagoniste di un momento ironico sulla pronuncia del nome della candidata. "Ho notato che ci sono persone che hanno difficoltà o fingono di avere difficoltà con la corretta pronuncia del nome della nostra futura presidente. La confusione è comprensibile, la mancanza di rispetto non lo è, ma faremo in modo che tutti lo capiscano bene, per aiutarmi me ho qualche ospite molto speciale", ha detto l'attrice. Dopo il siparietto con le due nipoti sul palco è salito anche Tony Goldwyn, protagonista insieme con lei della serie "Scandal", ambientata proprio alla Casa Bianca.