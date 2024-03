Kate e la foto ritoccata impazza ancora sulla stampa Gb

Roma, 12 mar. (askanews) - Continua il mistero sulla foto di famiglia postata da Kate Middleton, scattata in occasione della festa britannica della mamma, e "ritoccata", ha detto la principessa del Galles, da lei stessa, in quanto fotografa "dilettante" che si è cimentata nell'editing. Se ne parla ancora, e tanto, per il secondo giorno consecutivo sulla stampa britannica che sottolinea il "caos a Palazzo" e il "disastro nella comunicazione", mostrandosi però meno tagliente del solito, nonostante Kate abbia infranto la regola d'oro dei reali inglesi tanto cara a Elisabetta II: "Non lamentarti mai, non spiegare mai". E giustificano le sue scuse.

"Kate Middleton voleva 'ammettere' l'errore fotografico perché pensava che 'l'onestà fosse la migliore politica ma si sente 'terribilmente' ed è già 'profondamente turbata' dalle teorie del complotto sulla sua salute" titola il Daily Mail.

Un'amica di Kate ha detto che sarebbe stata "scossa" dalla tempesta causata da quella che doveva essere una "foto di famiglia innocente", ha riferito il Mirror. E anche il Sun è morbido: ieri sera la principessa del Galles si è detta "molto triste" per il fatto che una felice foto di famiglia per celebrare la festa della mamma avesse scatenato un furore globale.

Tra interviste ad esperti di ritocchi digitali e di comunicazione, resta comunque il fatto che sembra strana questa "caduta" sulla prima foto ufficiale di Kate dopo l'intervento all'addome. In molti suggeriscono la pubblicazione della foto originale prima del ritocco, per arginare ulteriori voci e illazioni sulle condizioni di salute della principessa.