Kaja Kallas da Meloni, sul tavolo Ucraina, Siria e Piano Mattei

Roma, 10 gen. (askanews) - L'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, l'estone Kaja Kallas, è stata ricevuta a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra i temi del colloquio - secondo una nota di Palazzo Chigi - l'invasione russa dell'Ucraina, in particolar modo sul sostegno a Kiev, la situazione in Medio Oriente e il processo di transizione in Siria.

Sul tavolo anche il rafforzamento del ruolo internazionale dell'Unione Europea, con attenzione all'ulteriore sviluppo della collaborazione con il "Vicinato Sud" e l'Africa, anche nel contesto del Piano Mattei.